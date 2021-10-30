Обновите Chrome: Google закрыла несколько серьёзных уязвимостей браузера

Американская корпорация опубликовала апдейт своего браузера сразу для всех настольных операционных систем — Windows, macOS и Linux. Связано это с тем, что в нём Google закрыла сразу две уязвимости нулевого дня, а также пять уязвимостей попроще.

В первую очередь речь идёт об уязвимостях под маркировками CVE-2021-38000 и CVE-2021-38003. Обе, как сообщают эксперты, активно использовались злоумышленники.

При этом, что интересно, ни сама Google, ни исследователи безопасности не называют дополнительные подробности о том, как именно хакеры и киберпреступники использовали их в своих целях.

Известно лишь, что первая из них описывается как «Недостаточная проверка ненадёжных входных данных в намерениях», а вторая представляла собой ошибку Inappropriate implementation (Несоответствующая реализация) в движке JavaScript Chrome V8.