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Обновлен рейтинг лучших приложений для прослушивания музыки в России

Причем он разный для устройств на базе Android и iOS
Обновлен рейтинг лучших приложений для прослушивания музыки в России. Список был составлен в ходе проверки сервисов по 80 критериям сотрудниками Роскачества.

Стоит отметить, что в рамках исследования эксперты пользовались сервисами в роли обычных пользователей. То есть, проходили процесс регистрации, формировали музыку в плейлисты, прослушивая сотни треков. Среди критериев, по которым были проверены приложения, присутствовали такие, как удобство, функциональность, безопасность и надежность.

Роскачество подготовило рейтинг лучших сервисов для прослушивания музыки как для Andriod, так и для iOS устройств. Так, для Andriod лучшим приложением было признано МТС Music. На втором месте находится сервис Deezer, а замыкает тройку лидеров BOOM. Полный список можно увидеть ниже.

В то же время, для iOS устройств лучшей программой стала, что ожидаемо, Apple Music. На втором месте оказался сервис Яндекс. Музыка, а следом BOOM. Со всеми приложениями, которые попали в данный рейтинг, можно ознакомиться ниже.

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