Обновлен рейтинг лучших приложений для прослушивания музыки в России

Стоит отметить, что в рамках исследования эксперты пользовались сервисами в роли обычных пользователей. То есть, проходили процесс регистрации, формировали музыку в плейлисты, прослушивая сотни треков. Среди критериев, по которым были проверены приложения, присутствовали такие, как удобство, функциональность, безопасность и надежность.

Роскачество подготовило рейтинг лучших сервисов для прослушивания музыки как для Andriod, так и для iOS устройств. Так, для Andriod лучшим приложением было признано МТС Music. На втором месте находится сервис Deezer, а замыкает тройку лидеров BOOM. Полный список можно увидеть ниже.