Опубликовано 26 сентября 2025, 20:24
1 мин.

Обновление iOS 26 «сломало» поиск по Календарю на айфонах

До сих пор не исправлено
Пользователи iPhone, обновившиеся до iOS 26, столкнулись с неполадками в работе приложения Календарь. Как показывают обсуждения на форумах Apple и Reddit, функция поиска событий функционирует нестабильно.
© Macrumors.com

Проблема затрагивает широкий спектр моделей iPhone, начиная с iPhone 13 mini и заканчивая iPhone 17 Pro, и это именно программный дефект. При попытке найти ранее созданные события приложение часто не предоставляет результаты. Однако, ошибка проявляется не во всех случаях; некоторые поисковые запросы работают корректно.

Первые упоминания о проблеме появились в период бета-тестирования iOS 26. Внимание к багу усилилось после официального выпуска операционной системы в середине сентября. Примечательно, что ошибка так и не была устранена в первой бета-версии iOS 26.1.

Служба поддержки Apple подтвердила наличие проблемы и заверила, что компания работает над её устранением для будущего обновления. Точная дата выпуска исправления пока не озвучена.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
