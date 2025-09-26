Обновление iOS 26 «сломало» поиск по Календарю на айфонах

Обновление iOS 26 «сломало» поиск по Календарю на айфонахДо сих пор не исправлено
Проблема затрагивает широкий спектр моделей iPhone, начиная с iPhone 13 mini и заканчивая iPhone 17 Pro, и это именно программный дефект. При попытке найти ранее созданные события приложение часто не предоставляет результаты. Однако, ошибка проявляется не во всех случаях; некоторые поисковые запросы работают корректно.
Первые упоминания о проблеме появились в период бета-тестирования iOS 26. Внимание к багу усилилось после официального выпуска операционной системы в середине сентября. Примечательно, что ошибка так и не была устранена в первой бета-версии iOS 26.1.
Служба поддержки Apple подтвердила наличие проблемы и заверила, что компания работает над её устранением для будущего обновления. Точная дата выпуска исправления пока не озвучена.