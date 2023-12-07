Обновление камер Google Pixel: убрано размытие домашних животных, смартфоны превратят в веб-камеры

К тому же теперь телефоны Pixel 6 и более поздних моделей можно превратить в веб-камеры, подключив их к ноутбукам или настольным компьютерам через USB-порт. В ряду функций Android 14 появился специальный режим для сканирования документов, позволяющий без труда удалять складки и пятна.

В качестве вишенки Google удивляет пользователей Pixel Fold возможностью работы в полноэкранном режиме с любыми приложениями, даже самыми «упрямыми».