Обновление клавиатуры Google сломало разблокировку на некоторых смартфонах

Важно понимать, что угрозе подвержены лишь те смартфоны, чьи владельцы воспользовались блокировкой по паролю, так как именно данный метод требует использования клавиатуры. Прямо сейчас в качестве решения проблемы на форумах и в службе поддержки предлагается сбросить смартфон к заводским наушникам. Но подобный метод сложно назвать удобным, так как в таком случае пользователь теряет все хранящиеся на устройстве данные.

Напомним, что Gboard чаще всего является стандартной клавиатурой на смартфонах, работающих на базе чистого Android. К слову, Google пока не давала официальных комментариев касательно возникшей проблемы с клавиатурой.