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Обновление клавиатуры Google сломало разблокировку на некоторых смартфонах
Так что если вы пользуетесь Google-клавиатурой, не спешите обновляться
В сети появилась информация о том, что после очередного обновления клавиатуры от Google, случившегося еще 16 декабря, многие пользователи столкнулись с крайне необычной проблемой — прямо во время разблокировки смартфона через пароль, Gboard вылетает и как итоге пользователь не может войти в свое устройство.
Важно понимать, что угрозе подвержены лишь те смартфоны, чьи владельцы воспользовались блокировкой по паролю, так как именно данный метод требует использования клавиатуры. Прямо сейчас в качестве решения проблемы на форумах и в службе поддержки предлагается сбросить смартфон к заводским наушникам. Но подобный метод сложно назвать удобным, так как в таком случае пользователь теряет все хранящиеся на устройстве данные.
Напомним, что Gboard чаще всего является стандартной клавиатурой на смартфонах, работающих на базе чистого Android. К слову, Google пока не давала официальных комментариев касательно возникшей проблемы с клавиатурой.