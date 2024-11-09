Обновление серверной ОС Windows Server оказалось полной версией системы

Компания обратила внимание на это после жалобы клиента — крупного предприятия, инженеры которого 5 ноября ранним утром обнаружили что все системы Windows Server 2022 либо обновились до Windows Server 2025, либо инициируют процесс. Для оборудования, не поддерживающего старшую версию серверной ОС это может повлечь сбой работы инфраструктуры с последующим колллапсом рабочих процессов.

Специалисты Heimdal потратили некоторое время, чтобы отследить первоисточник проблемы. И в итоге, когда проблема была отслежена до Windows Update API, выяснилось, что Microsoft по ошибке обозначила обновление Windows Server 2025 как KB5044284».

«Наша команда обнаружила это несоответствие в нашем репозитории исправлений, поскольку GUID для обновления Windows Server 2025 не совпадает с обычными записями для KB5044284, связанными с Windows 11. По всей видимости, это ошибка со стороны Microsoft, влияющая как на скорость выпуска, так и на классификацию обновления. После перекрёстной проверки в репозитории KB Microsoft мы подтвердили, что номер KB действительно относится к Windows 11, а не к Windows Server 2025», — сказано в сообщении программистов.