Обновление «сломало» функцию сохранения файлов в Windows 10 и 11

16:32, 26 мая 2023
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Обновление «сломало» функцию сохранения файлов в Windows 10 и 11А также копирование и вставку
Microsoft выпустила накопительное обновление для 32-битных систем Windows. После этого в Windows 10 и 11 «сломались» функции сохранения файлов вроде Word и Exel, а также функции копирования и вставки.
Многие пользователи начали жаловаться на невозможность сохранения нужной версии тестового документа: система выдаёт надпись «Документ не сохранён». В Microsoft рассказали, что знают о проблеме и посоветовали неоднократно повторять комбинации клавиш неработающих функций, пока не добьются результата.
Если это не поможет, придётся либо ждать патч с исправлениями, который выйдет в рамках следующего апдейта, либо откатиться до предыдущей версии операционной системы.