Обновление «сломало» функцию сохранения файлов в Windows 10 и 11

Многие пользователи начали жаловаться на невозможность сохранения нужной версии тестового документа: система выдаёт надпись «Документ не сохранён». В Microsoft рассказали, что знают о проблеме и посоветовали неоднократно повторять комбинации клавиш неработающих функций, пока не добьются результата.

Если это не поможет, придётся либо ждать патч с исправлениями, который выйдет в рамках следующего апдейта, либо откатиться до предыдущей версии операционной системы.