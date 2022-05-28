Обновление Windows 11 сломало работу популярного антивируса

Обновление Windows 11 KB5014019 является необязательным и накопительным. Пользователи антивируса Trend Micro заметили, что после установки обновления и перезагрузки компьютера драйвер UMH отключается из-за несовместимости с ОС. Японская компания уже заверила пользователей, что изучает проблему чтобы успеть её решить до того, как обновление станет общедоступным. А до принятия какого-либо решения посоветовала либо откатиться с проблемного обновления, либо обратиться в службу поддержки Trend Micro.

«Компонент UMH, используемый несколькими продуктами Trend Micro для защиты конечных точек и серверов, отвечает за некоторые дополнительные функции, такие как защита от вымогателей», — сказано в сообщении Trend Micro.