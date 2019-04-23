Обновление Windows отключило защиту от вирусов

Очередное обновление операционной системы Windows привело к тому, что сторонние антивирусные приложения перестали корректно работать. Проблемное накопительное обновление безопасности затронуло все актуальные версии ОС, начиная с Windows 7.

В Windows также присутствует фирменный антивирус «Защитник Windows», с ним проблем не наблюдается. Проблемы есть у пользователей таких антивирусов, как Sophos, Avira, ArcaBit, Avast, McAfee и так далее. Кроме того, на некоторых системах апдейт привёл к тому, что компьютер перестаёт загружаться.

Для таких ПК разработчики Microsoft советуют загрузиться в безопасном режиме и удалить или отключить антивирус. Разработчики антивирусных программ также предоставляют рекомендации своим пользователям, например, зайти на страницу логина на 15 минут, а затем перезагрузить систему.

В McAfee отмечают, что Microsoft внесла кардинальные изменения в ключевой компонент Windows, отвечающий за работу исполняемого кода. Что и привело к сбоям антивирусов.