Обновлением до iOS 18.3.1 Apple закрыла брешь в защите USB на iPhone

Как отмечает портал Engadget, ошибка могла быть использована атакующими «в изощрённой атаке». Однако, чтобы эксплуатировать эту уязвимость, злоумышленнику необходимо иметь физический доступ к устройству. Режим USB Restricted Mode введён в iOS 11.4.1 и предотвращает доступ к данным устройства через USB-аксессуары, если оно не было разблокировано в течение часа.

Идея заключалась в защите «от правоохранительных органов». Apple не раскрыла, кто использовал эту уязвимость или для каких целей. Исследователь безопасности Билл Марчак из Citizen Lab Университета Торонто сообщил о дефекте, «который был продан правительствам компанией, занимающейся кибервойнами».

Обновление до iOS 18.3.1 рекомендуется установить для обеспечения безопасности устройства.