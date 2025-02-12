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Опубликовано 12 февраля 2025, 09:00
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Обновлением до iOS 18.3.1 Apple закрыла брешь в защите USB на iPhone

Но для атаки был нужен физический доступ к айфону
Apple выпустила обновление для iOS, исправляющее уязвимость семилетней давности, позволяющую злоумышленникам отключить функцию безопасности USB Restricted Mode (режим ограниченной функциональности USB).
Обновлением до iOS 18.3.1 Apple закрыла брешь в защите USB на iPhone

© Apple

Как отмечает портал Engadget, ошибка могла быть использована атакующими «в изощрённой атаке». Однако, чтобы эксплуатировать эту уязвимость, злоумышленнику необходимо иметь физический доступ к устройству. Режим USB Restricted Mode введён в iOS 11.4.1 и предотвращает доступ к данным устройства через USB-аксессуары, если оно не было разблокировано в течение часа.

Идея заключалась в защите «от правоохранительных органов». Apple не раскрыла, кто использовал эту уязвимость или для каких целей. Исследователь безопасности Билл Марчак из Citizen Lab Университета Торонто сообщил о дефекте, «который был продан правительствам компанией, занимающейся кибервойнами».

Обновление до iOS 18.3.1 рекомендуется установить для обеспечения безопасности устройства.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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