Обновленный браузер от Apple "ломает" сайты

Так, согласно заключению экспертов, реализация Apple собственной политики безопасности приведет к тому, что к вредоносному контенту, нарушающему приватность пользователей, могут попасть такие кнопки, как “Задонатить”, “Мне нравится” и различные виджеты социальных сетей. Также в список контента, который находится под угрозой, входит кнопка для единого входа для нескольких сайтов, контролируемых одной и той же организацией.

Разработчики признают, что преимущества для пользователя имеют больший вес, и поэтому они будут исследовать способы предоставления часто используемых функций без ущерба для их конфиденциальности.