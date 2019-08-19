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Сегодня 08:25

Обновленный браузер от Apple "ломает" сайты

Компания как всегда идет “свои путем”
Последнее время большинство веб-браузеров, таких как Google Chrome и Mozilla Firefox, предпринимают все более решительные действия против недобросовестных, не говоря уже о потенциально незаконных, отслеживаниях поведениях пользователей со стороны веб-сайтов и третьих лиц. И вот к числу таких “борцов” присоединилась и Apple. И возможно, компания не совсем правильно реализовала способ борьбы с недобросовестными сайтами.

Так, согласно заключению экспертов, реализация Apple собственной политики безопасности приведет к тому, что к вредоносному контенту, нарушающему приватность пользователей, могут попасть такие кнопки, как “Задонатить”, “Мне нравится” и различные виджеты социальных сетей. Также в список контента, который находится под угрозой, входит кнопка для единого входа для нескольких сайтов, контролируемых одной и той же организацией.

Разработчики признают, что преимущества для пользователя имеют больший вес, и поэтому они будут исследовать способы предоставления часто используемых функций без ущерба для их конфиденциальности.

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