Обновлённый Microsoft Office с дизайном в стиле Windows 11 стал доступен для скачивания

Доступ к апдейту могут получить пользователи Windows 10 и Windows 11, правда в рамках бета-тестирования. Обновленными стали Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

При этом каких-то радикальных изменений ждать не стоит. На сегодняшний день Microsoft лишь адаптировали внешний вид программ под дизайн Windows 11. Так, в интерфейсе офисного пакета стало заметно обильное использование закруглённых углов. Также нашлось место цветовым акцентам на доступные функции.

Скачать свежую версию Office можно зарегистрировавшись в программе Office Insider. После этого надо будет зайти в настройки Office и выбрать желаемую ветку тестовых обновлений.