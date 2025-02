Оболочка One UI 7 оказалась скудной на варианты расположения элементов на экране

Текущая One UI 6 предлагает макеты 4×5, 4×6, 5×5 и 5×6, а One UI 7 поддерживает только 4×6 и 5×6. «Если пользователи хотят продолжить использовать макеты 4×5 или 5×5 в One UI 7, им потребуется использовать модуль Home Up Good Lock», — говорят авторы.

При этом новая версия интерфейса One UI, основанная на Android 15, предлагает новые функции, включая панель Now Bar на экране блокировки, вертикальный ящик приложений и улучшенную панель быстрых настроек. Также инсайдеры отмечают, что One UI 7 предлагает новые настройки домашнего экрана, которые помогут создать более оптимизированный макет, несмотря на всего две поддерживаемые схемы расположения элементов.