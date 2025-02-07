Оболочка One UI 7 оказалась скудной на варианты расположения элементов на экране

Опубликовано 07 февраля 2025, 18:001 мин.
Оболочка One UI 7 оказалась скудной на варианты расположения элементов на экранеБудут поддерживаться всего две схемы
Инсайдерский портал Android Authority сообщил, что с обновлением оболочки устройств Samsung до версии One UI 7, пользователи могут столкнуться с проблемой «скудного» оформления домашнего экрана, так как вариантов выбора макетов сетки будет меньше.
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Текущая One UI 6 предлагает макеты 4×5, 4×6, 5×5 и 5×6, а One UI 7 поддерживает только 4×6 и 5×6. «Если пользователи хотят продолжить использовать макеты 4×5 или 5×5 в One UI 7, им потребуется использовать модуль Home Up Good Lock», — говорят авторы.
При этом новая версия интерфейса One UI, основанная на Android 15, предлагает новые функции, включая панель Now Bar на экране блокировки, вертикальный ящик приложений и улучшенную панель быстрых настроек. Также инсайдеры отмечают, что One UI 7 предлагает новые настройки домашнего экрана, которые помогут создать более оптимизированный макет, несмотря на всего две поддерживаемые схемы расположения элементов.