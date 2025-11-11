Приложения
Опубликовано 11 ноября 2025, 19:24
1 мин.

Оболочка One UI 8.5 от Samsung практически готова к публичному тестированию, — слух

Официально ничего не сообщается
По информации инсайдерского портала Sammy Fans, Samsung тестирует свою новую версию прошивки, One UI 8.5, наряду со своими будущими флагманами, включая Galaxy S26. Пока разработчики продолжают улучшать ПО в ходе внутреннего тестирования. К концу месяца, по слухам, начнётся программа открытого бета-тестирования.
Оболочка One UI 8.5 от Samsung практически готова к публичному тестированию, — слух

© Sammyfans.com

За последние несколько месяцев в альфа-версиях появились утечки о версии One UI 8.5, хотя официально Samsung эту версию не выпускала. Новая версия дебютирует с Galaxy S26, предустановленной на этих устройствах, и компания планирует обновить существующие модели.

Также известно, что тестировщики, имеющие доступ к внутренним сборкам, считают, что программное обеспечение достаточно стабильно для публичного бета-тестирования.

One UI 8.5 содержит значительные изменения и элементы дизайна интерфейса Glass, которые будут протестированы в рамках программы бета-тестирования перед релизом стабильной версии. Это необычно для промежуточных версий One UI, поскольку Samsung обычно не запускает программу бета-тестирования на данном этапе.

Компания официально не подтвердила запуск программы бета-тестирования, и о связанных с этим разработках мало что известно. Samsung должна сообщить, когда начнёт тестирование для пользователей.

Источник:Sammy Fans
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Samsung
,
#обновление
,
#интерфейс