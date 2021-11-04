Объявлены три новых функции приложения WhatsApp

Компания объявила о появлении функций более информативного предварительного просмотра ссылок, упрощённой работы со стикерами, а в версии для компьютеров — редактирования изображений.

Предварительный просмотр ссылок стал более информативным: теперь при переходе на любой сайт пользователь может сначала ознакомиться с тем, что это за ресурс. Это касается и отправки ссылок другим пользователям — адресат увидит полную информацию об отправленной вами ссылке.

Работа со стикерами стала проще. При наборе текста сообщения, мессенджер автоматически будет подбирать наиболее подходящие под контекст стикеры.

Третья функция касается версии мессенджера для ПК: раньше редактировать изображения можно было только в мобильном приложении, теперь это возможно и в приложении для компьютеров.