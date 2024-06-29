Очередное обновление Windows 11 привело многие ПК к «бесконечным перезагрузкам»

Дело оказалось в том, что у пользователей компьютеров с установленной Windows 11 сборок 22H2 и 23H2 некая ошибка привела к «бесконечным перезагрузкам», из-за чего ПК перестали быть пригодными к использованию. При этом исправить ошибку пока невозможно, и не ясно, можно ли откатиться на предыдущую версию.

Таким образом, Microsoft признала ошибку и перестала её распространять, но выхода из ситуации нет. По мнению консультантов в блоге поддержки Windows, к ошибке могло привести использование виртуальных машин и вложенной виртуализации с применением CloudPC, DevBox, Azure Virtual Desktop.

Но это мало что объясняет, потому что на подобный уход в постоянную перезагрузку ОС жаловались и пользователи Windows 11 Home.

Пользователям остаётся только ждать обновления с исправлением бага и возможности его установить.