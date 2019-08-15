"Одноклассники" будут добавлять людей в друзья по фото

Что важно с точки зрения безопасности, ссылка на профиль нового друга появится у вас только после одобрения заявки. Таким образом компания пытается соблюсти приватность пользователей и не дать злоумышленникам найти вас без вашего на то желания. Что же касательно тех случаев, когда пользователь в соцсети не найден, то тогда человек, отправивший заявку на поиск человека в “Одноклассниках” получит соответствующее уведомление.

Напомним, что соцсеть запустила технологию распознавания лиц на пользовательских фотографиях ещё в 2018 году. Тогда “Одноклассники” автоматически отмечали пользователей на фотографиях, загруженных их друзьями в свой профиль. Компания заявила, что новая функция появится в течение недели у всех пользователей последней версии приложения соцсети на Android и iOS.