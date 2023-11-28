«Одноклассники» еще больше защитят от внимания незнакомцев

Теперь каждый сможет закрыть свой контент от незнакомцев, обеспечивая большую защиту личной информации и уменьшая количество нежелательных знакомств.

Среди нововведений — возможность ограничить доступ к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям, а также информации о праздниках и полученных подарках.

Эти настройки можно активировать как по отдельности, так и в комплексе, дополняя уже существующие опции приватности. При максимальном уровне защиты посторонним будут доступны только базовые данные профиля: имя и аватарка.

Кроме того, до конца года «Одноклассники» планируют ввести функцию, позволяющую отключить получение подарков от пользователей, не добавленных в друзья.

Это снизит количество навязчивых знакомств и нежелательного общения в соцсети. Подарки, являясь одним из популярных способов взаимодействия на платформе, иногда используются для навязывания контакта, что может быть неприятно для получателя.