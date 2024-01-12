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20:40, 12 января 2024
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"Одноклассники" начали бороться с дискредитацией людей зрелого возраста в интернете

И запустили проект

Социальная сеть Одноклассники и Young Old Lab объединились в проекте, посвященном Дню борьбы с эйджизмом. Инициатива направлена на разрушение стереотипов о пожилых людях и их интересах, демонстрируя, что для нестандартных хобби нет «правильного возраста».

"Одноклассники" начали бороться с дискредитацией людей зрелого возраста в интернете

© Ferra.ru

Четыре участника проекта представлены в видеороликах, где они делятся своими необычными увлечениями и рассказывают, как справляются с возрастными стереотипами. Среди них — 63-летний банджи-джампер, Михаил Панов, 73-летний художник с открытой галереей Александр Гладков, возрастная модель Елена Ложкина и 63-летняя пловчиха, переплывшая Босфор Елена Росяева.

Проект также включает серию образовательных карточек о эйджизме, объясняя его проявления и вред. Организаторы выбрали 13 января, День борьбы с эйджизмом, считая, что это особый день в году, когда слово «старый» воспринимается позитивно.

Источник:Одноклассники
Автор:Булат Кармак
Теги:
#одноклассники
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#Общество
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