"Одноклассники" ввели платные функции в онлайн-трансляции

Так, судя по словам представителя компании, зрители получили возможность во время эфира отправлять авторам стрима платные подарки, которые они, в свою очередь, в дальнейшем смогут перевести в настоящие деньги либо в виртуальные сервисы. На данный момент новая функция доступна лишь у части аудитории соцсети, но со временем авторы обещают добавить ее абсолютно всем своим пользователям.

”Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков”, — отмечается в сообщении “Одноклассников”.