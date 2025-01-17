Office 365 перестанет работать на Windows 10 уже в октябре 2025 г.

Это означает, что приложения Microsoft 365 не будут поддерживаться в Windows 10 после этой даты. Вместо этого Microsoft рекомендует использовать облачные версии Office 365.

Хотя текущие установленные приложения Office 365 на Windows 10 продолжат работать, Microsoft предупреждает, что с течением времени их производительность и надёжность могут ухудшиться.