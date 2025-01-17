Опубликовано 17 января 2025, 00:001 мин.
Office 365 перестанет работать на Windows 10 уже в октябре 2025 г.Когда Microsoft свернёт поддержку это версии ОС
Портал PCWorld обратил внимание на тот момент, что на новой странице поддержки Microsoft указано, что Office 365 потеряет поддержку для Windows 10 в октябре 2025 года, когда завершится поддержка этой версии операционной системы.
Это означает, что приложения Microsoft 365 не будут поддерживаться в Windows 10 после этой даты. Вместо этого Microsoft рекомендует использовать облачные версии Office 365.
Хотя текущие установленные приложения Office 365 на Windows 10 продолжат работать, Microsoft предупреждает, что с течением времени их производительность и надёжность могут ухудшиться.