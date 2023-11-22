Огонь по своим: в России Telegram оштрафовали на 4 млн рублей

Штраф наложен за неудаление информации, которую власти считают недостоверной о деятельности Российской армии во время специальной военной операции на Украине.

Это решение было принято в соответствии с частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

Отметим, что произошедшее — не первый случай, когда Telegram сталкивается с подобными обвинениями. В августе мессенджер уже был оштрафован на 50 тыс рублей за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации, которая попросила убрать публикацию в одном из каналов, утверждавшую, что она ранее была гражданкой Украины.

В июне Telegram также получил штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить 32 каналов, распространяющих информацию, запрещенную в России.