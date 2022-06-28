Ограничение или сбой? Россияне не могут установить на компьютер WhatsApp Web

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Ограничение или сбой? Россияне не могут установить на компьютер WhatsApp WebОб этом говорят некоторые пользователи
Некоторые российские пользователи начали жаловаться на невозможность подключения к серверу и скачивания версии мессенджера WhatsApp для компьютеров — WhatsApp Web.
Как отмечается, попытки установить эту версию мессенджера с российских IP-адресов заканчиваются выведением ошибки сервера. Но при подключении VPN проблема устраняется.
«Попробовал скачать с немецкого IP-адреса — получилось», — рассказал один их пользователей.