Оказалось, что полную версию Stories в Telegram смогут использовать только платные подписчики

Сделано это для плавной нагрузки на серверы Telegram. Впоследствии Stories станут доступны для всех пользователей, но для бесплатных — с некоторыми ограничениями.

Ограниченность функционала заключается в том, что бесплатный подписчик не сможет выбрать время доступности Stories. Без подписки Premium публиковать короткие видео можно будет в пределах суточного лимита.