Оказалось, что полную версию Stories в Telegram смогут использовать только платные подписчики

01:31, 21 июля 2023
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Оказалось, что полную версию Stories в Telegram смогут использовать только платные подписчикиВо всяком случае, некоторое время
Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на платформу языковых переводов мессенджера сообщил, что на этапе релиза функция публикации коротких видео Stories, вероятнее всего, будет доступна только платным подписчикам.
Сделано это для плавной нагрузки на серверы Telegram. Впоследствии Stories станут доступны для всех пользователей, но для бесплатных — с некоторыми ограничениями.
Ограниченность функционала заключается в том, что бесплатный подписчик не сможет выбрать время доступности Stories. Без подписки Premium публиковать короткие видео можно будет в пределах суточного лимита.