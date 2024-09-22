Оказалось, что после ареста Дурова Telegram сотрудничает с французскими властями

И эта ситуация сподвигла к запросам таких данных и другие станы, входящие в ЕС. Так, одна из стран получила от Telegram информацию о группе, через которую якобы проходили заказы на ликвидацию людей.

Основатель мессенджера Павел Дуров находится под следствием, ему вменяется пособничество в мошенничестве и других преступлениях.