Оказалось, что после ареста Дурова Telegram сотрудничает с французскими властями

Опубликовано 22 сентября 2024, 02:151 мин.
Оказалось, что после ареста Дурова Telegram сотрудничает с французскими властямиПодключились и другие страны
Французская газета Le Figaro сообщила о тесном сотрудничестве команды Telegram с правоохранительными органами Франции. Мессенджер передаёт властям данные для идентификации преступников.
И эта ситуация сподвигла к запросам таких данных и другие станы, входящие в ЕС. Так, одна из стран получила от Telegram информацию о группе, через которую якобы проходили заказы на ликвидацию людей.
Основатель мессенджера Павел Дуров находится под следствием, ему вменяется пособничество в мошенничестве и других преступлениях.