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14:11, 31 августа 2023
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Оказалось, что вирусы могут следить за смартфоном даже без интернета

Как только получают доступ в сеть, все данные уходят мошенникам

IT-эксперт, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что существует немало вирусов, которые могут следить за смартфоном даже без подключения к интернету.

Эксперт отметил, что вирусы могут собирать всю необходимую информацию длительное время, фиксируя нажатие клавиш на физической и экранной клавиатуре, другие действия на экране. Как только устройство получит доступ к сети, все данные будут переведены на удалённый сервер оператора вируса. Заметить такую слежку крайне трудно.

Существуют более сложные способы слежки, в частности, анализ электромагнитных колебаний. Но для этого гаджет должен быть подключён к зарядке.

По словам Мясоедова, защититься от слежки можно с помощью простых и общеизвестных правил цифровой гигиены.

Директор компании «ИТ-Резерв»

Павел Мясоедов
Вирусы способны компрометировать устройство неделями до того момента, когда вы выйдите в мировую сеть. В этот момент вся накопленная информация «улетает» на внешние серверы. К ней могут относиться записи голосов, изображения, сохранённые в ленте гаджета, история ваших передвижений на основании метрики навигатора и встроенного гироскопа. <br/> <br/>
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