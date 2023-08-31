Оказалось, что вирусы могут следить за смартфоном даже без интернета

Оказалось, что вирусы могут следить за смартфоном даже без интернетаКак только получают доступ в сеть, все данные уходят мошенникам
IT-эксперт, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что существует немало вирусов, которые могут следить за смартфоном даже без подключения к интернету.
Эксперт отметил, что вирусы могут собирать всю необходимую информацию длительное время, фиксируя нажатие клавиш на физической и экранной клавиатуре, другие действия на экране. Как только устройство получит доступ к сети, все данные будут переведены на удалённый сервер оператора вируса. Заметить такую слежку крайне трудно.
Существуют более сложные способы слежки, в частности, анализ электромагнитных колебаний. Но для этого гаджет должен быть подключён к зарядке.
По словам Мясоедова, защититься от слежки можно с помощью простых и общеизвестных правил цифровой гигиены.
Директор компании «ИТ-Резерв»