Оказалось, что вирусы могут следить за смартфоном даже без интернета

Эксперт отметил, что вирусы могут собирать всю необходимую информацию длительное время, фиксируя нажатие клавиш на физической и экранной клавиатуре, другие действия на экране. Как только устройство получит доступ к сети, все данные будут переведены на удалённый сервер оператора вируса. Заметить такую слежку крайне трудно.

Существуют более сложные способы слежки, в частности, анализ электромагнитных колебаний. Но для этого гаджет должен быть подключён к зарядке.

По словам Мясоедова, защититься от слежки можно с помощью простых и общеизвестных правил цифровой гигиены.