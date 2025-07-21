Около 100 организаций стали жертвами хакерской атаки на серверы Microsoft

Около ста взломов было зафиксировано к выходным, сообщил представитель нидерландской компании Eye Security, занимавшейся расследованием. Хакеры использовали неизвестную ранее уязвимость — так называемую «нулевой день» — чтобы проникнуть в уязвимые системы и установить скрытый доступ к ним.

Проблема касается серверов, управляемых организациями самостоятельно, что делает их более уязвимыми без своевременных обновлений. Microsoft выпустила патч и рекомендовала всем пользователям немедленно установить его, но эксперты предупреждают, что одного обновления может быть недостаточно — возможно, злоумышленники уже оставили «черные ходы» в системах.

Среди потенциальных жертв — промышленные предприятия, банки, аудиторские и медицинские компании, а также государственные учреждения США и других стран. По данным Shodan, более 8 тысяч серверов по всему миру могли быть подвержены взлому.