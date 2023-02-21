Он слишком много знал: Microsoft ухудшила функции искусственного интеллекта и сделала его глупее

16:56, 21 февраля 2023
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Он слишком много знал: Microsoft ухудшила функции искусственного интеллекта и сделала его глупееСистема уходит от ответов или прерывает диалог
Журналисты из издания Windows Latest поделились результатами общения с поисковиком Microsoft Bing c внедрённой нейросетью после введённых ограничений.
Фото: Bgr.com
Сообщается, что из Bing исчезла возможность создавать Google Формы для анкет. Система говорит, что это выходит за рамки её возможностей, хотя сутками ранее справлялась с этой задачей легко.
В целом снизилась «индивидуальность» поисковика. Bing не может отвечать на многие вопросы, переходит на другие темы. Система не даёт ссылки на ответы, научные исследования и не может подтвердить подлинность предоставляемой информации.
Bing характерно реагирует и на несогласие пользователя. Система попросту сворачивает диалог, «заявляя», что ещё учится.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей КадуковТеги:
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