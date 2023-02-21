Он слишком много знал: Microsoft ухудшила функции искусственного интеллекта и сделала его глупее

Сообщается, что из Bing исчезла возможность создавать Google Формы для анкет. Система говорит, что это выходит за рамки её возможностей, хотя сутками ранее справлялась с этой задачей легко.

В целом снизилась «индивидуальность» поисковика. Bing не может отвечать на многие вопросы, переходит на другие темы. Система не даёт ссылки на ответы, научные исследования и не может подтвердить подлинность предоставляемой информации.

Bing характерно реагирует и на несогласие пользователя. Система попросту сворачивает диалог, «заявляя», что ещё учится.