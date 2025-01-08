One UI 7 позволит выбирать, в каком углу экрана будут отображаться настройки

Ранее для этих целей был установлен свайп (смахивание) от правого края или из правого верхнего угла экрана вниз, однако теперь пользователи могут выбрать свайп и с левой стороны. Эта настройка доступна через пункт «Настройки панели».

Вероятно, разработчики услышали ту часть пользователей, которым неудобно открывать панель быстрого доступа свайпом справа. Поэтому Samsung ввела новую возможность взаимодействия со смартфоном.

Теперь настроить доступ к панели быстрого доступа можно, проведя пальцем вправо по панели уведомлений или проведя пальцем влево вниз от левого верхнего угла экрана.