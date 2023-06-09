OnePass, открой мне: во «ВКонтакте» станет возможным вход по лицу и отпечаткам

VK начал тестировать функцию OnePass для беспарольной авторизации — пользователи «ВКонтакте» и ряда других сервисов смогут входить в них с помощью встроенных технологий авторизаций, в частности Touch ID и Face ID.

Авторизация с помощью новой опции занимает несколько секунд. Обработка данных происходит на самом устройстве, они не передаются сервисам, подчеркивают в VK.

OnePass работает на основе электронных ключей, использующих стандарт беспарольной авторизации WebAuthn. Они позволяют синхронизировать все привязанные к аккаунту устройства, что позволит быстро восстановить аккаунт, к примеру, при потере доступа к гаджету. Также поддержка WebAuthn позволит использовать для подтверждения входа внешние устройства — в частности, электронные USB-, NFC- или Bluetooth-ключи.

В настоящее время опция доступна лишь части пользователей. Окончательно запущен OnePass будет летом — в том числе и в более чем 66 тысячах партнерских сервисов, где доступна авторизация через VK ID.