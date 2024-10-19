OnePlus обновит свои смартфоны и планшеты до собственной ОС Oxygen OS 15

OnePlus обновит свои смартфоны и планшеты до собственной ОС Oxygen OS 15ОС выйдет с ИИ-функциями
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Эта ОС основана на Android 15, представлена будет 24 октября. Анонс Oxygen OS 15 содержит мало деталей — неясно, какие модели OnePlus будут обновлены до этой версии операционной системы.
Инсайдеры из Android Authority говорят, что вендор верен себе в сроках и количестве обновлений, поэтому можно предположить, что обновление получат следующие модели:
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OnePlus 12;
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OnePlus 12R;
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OnePlus Open;
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OnePlus 11;
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OnePlus 11R;
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OnePlus 10 Pro;
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OnePlus 10T;
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OnePlus 10R;
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OnePlus Nord 4;
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OnePlus Nord CE 4;
-OnePlus Nord CE 4 Lite;
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OnePlus Nord 3;
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OnePlus Nord CE 3;
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OnePlus Nord CE 3 Lite;
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OnePlus Pad.
OnePlus заявляет о «беспрецедентно плавных» анимационных эффектах в предстоящем обновлении. Также сообщается, что Oxygen OS 15 обновит дизайн и «расширит возможности многозадачных сценариев и выражения личности».
Как утверждается, Oxygen OS 15 будет оснащена ИИ-функциями, которые «максимально повысят производительность и креативность».