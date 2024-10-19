Приложения
Опубликовано 19 октября 2024, 08:15
1 мин.

OnePlus обновит свои смартфоны и планшеты до собственной ОС Oxygen OS 15

ОС выйдет с ИИ-функциями
Производитель смартфонов OnePlus анонсировал обновление ряда своих устройств до Android 15. Гаджеты получат фирменную операционную систему компании — Oxygen OS 15.
OnePlus обновит свои смартфоны и планшеты до собственной ОС Oxygen OS 15

© OnePlus

Эта ОС основана на Android 15, представлена будет 24 октября. Анонс Oxygen OS 15 содержит мало деталей — неясно, какие модели OnePlus будут обновлены до этой версии операционной системы.

Инсайдеры из Android Authority говорят, что вендор верен себе в сроках и количестве обновлений, поэтому можно предположить, что обновление получат следующие модели:

  • OnePlus 12;

  • OnePlus 12R;

  • OnePlus Open;

  • OnePlus 11;

  • OnePlus 11R;

  • OnePlus 10 Pro;

  • OnePlus 10T;

  • OnePlus 10R;

  • OnePlus Nord 4;

  • OnePlus Nord CE 4;

-OnePlus Nord CE 4 Lite;

  • OnePlus Nord 3;

  • OnePlus Nord CE 3;

  • OnePlus Nord CE 3 Lite;

  • OnePlus Pad.

OnePlus заявляет о «беспрецедентно плавных» анимационных эффектах в предстоящем обновлении. Также сообщается, что Oxygen OS 15 обновит дизайн и «расширит возможности многозадачных сценариев и выражения личности».

Как утверждается, Oxygen OS 15 будет оснащена ИИ-функциями, которые «максимально повысят производительность и креативность».