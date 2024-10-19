OnePlus обновит свои смартфоны и планшеты до собственной ОС Oxygen OS 15

Эта ОС основана на Android 15, представлена будет 24 октября. Анонс Oxygen OS 15 содержит мало деталей — неясно, какие модели OnePlus будут обновлены до этой версии операционной системы.

Инсайдеры из Android Authority говорят, что вендор верен себе в сроках и количестве обновлений, поэтому можно предположить, что обновление получат следующие модели:

OnePlus 12;

OnePlus 12R;

OnePlus Open;

OnePlus 11;

OnePlus 11R;

OnePlus 10 Pro;

OnePlus 10T;

OnePlus 10R;

OnePlus Nord 4;

OnePlus Nord CE 4;

-OnePlus Nord CE 4 Lite;

OnePlus Nord 3;

OnePlus Nord CE 3;

OnePlus Nord CE 3 Lite;

OnePlus Pad.

OnePlus заявляет о «беспрецедентно плавных» анимационных эффектах в предстоящем обновлении. Также сообщается, что Oxygen OS 15 обновит дизайн и «расширит возможности многозадачных сценариев и выражения личности».

Как утверждается, Oxygen OS 15 будет оснащена ИИ-функциями, которые «максимально повысят производительность и креативность».