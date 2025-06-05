Опасный банковский троян начал атаковать пользователей по всему миру

Изначально замаскированный под легитимные приложения, такие как Google Chrome, Crocodilus теперь использует сложные методы для кражи логинов, паролей и фраз из криптовалютных кошельков, накладывая на приложения свои окна.

Опасность Crocodilus, кроме стандартных алгоритмов кражи данных и денег в том, что троян добавляет в телефон жертвы ложные контакты, даже с надписью «Служба поддержки банка», чтобы обойти механизмы обнаружения мошенничества в Android.

Crocodilus распространяется через поддельную рекламу на таких платформах, как *Facebook, заманивая пользователей фальшивыми предложениями, скрывающими вредоносные ссылки. Повышенная сложность трояна представляет собой значительную угрозу, затрудняя анализ и обнаружение его вредоносной деятельности.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.