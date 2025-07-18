OpenAI добавила Google в список облачных партнёров для ИИ-разработок

Ранее OpenAI полностью полагалась на облачную платформу Microsoft Azure, но с начала этого года начала активно диверсифицировать источники инфраструктуры. Новое соглашение с Google было заключено в мае, после нескольких месяцев переговоров, несмотря на прежние ограничения, связанные с контрактом с Microsoft.

Помимо Google, OpenAI также сотрудничает с Oracle, CoreWeave и SoftBank. Эти партнёрства стали частью масштабной стратегии компании по расширению вычислительных мощностей для обучения и запуска сложных моделей искусственного интеллекта.

Особое место в этой стратегии занимает проект Stargate — инфраструктурная инициатива на $ 500 миллиардов, в рамках которой OpenAI уже заключила многомиллиардные контракты с CoreWeave и другими технологическими партнёрами.