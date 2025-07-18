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Опубликовано 18 июля 2025, 16:30
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OpenAI добавила Google в список облачных партнёров для ИИ-разработок

Компания снижает зависимость от Microsoft
OpenAI включила Google Cloud в число своих облачных поставщиков, чтобы справляться с растущими вычислительными потребностями. Обновлённый список партнёров размещён на официальном сайте разработчика ChatGPT.
OpenAI добавила Google в список облачных партнёров для ИИ-разработок

© Ferra.ru

Ранее OpenAI полностью полагалась на облачную платформу Microsoft Azure, но с начала этого года начала активно диверсифицировать источники инфраструктуры. Новое соглашение с Google было заключено в мае, после нескольких месяцев переговоров, несмотря на прежние ограничения, связанные с контрактом с Microsoft.

Помимо Google, OpenAI также сотрудничает с Oracle, CoreWeave и SoftBank. Эти партнёрства стали частью масштабной стратегии компании по расширению вычислительных мощностей для обучения и запуска сложных моделей искусственного интеллекта.

Особое место в этой стратегии занимает проект Stargate — инфраструктурная инициатива на $ 500 миллиардов, в рамках которой OpenAI уже заключила многомиллиардные контракты с CoreWeave и другими технологическими партнёрами.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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