OpenAI предложила Samsung своё участие в развитии проекта Galaxy AI

Инсайдеры из SamMobile пишут, что с учётом популярности Samsung во всём мире, число устройств бренда всего через пару лет достигнет миллиарда. Для OpenAI открывается огромный простор для реализации своей большой языковой модели (LLM) GPT и влияния на рынок: компания уже интегрировала свои технологии в продукты Apple. В случае успешных переговоров с Samsung, OpenAI сможет посоревноваться с Google, ИИ Gemini которой тоже внедрён в некоторые функции устройств Samsung.

Согласно инсайдерам, переговоры между компаниями схожи с теми, которые OpenAI вела с Apple, в результате чего некоторые из её технологий были использованы для работы функций Apple Intelligence в последних моделях iPhone.

Предполагается, что, если сделка между Samsung и OpenAI будет заключена, это потребует от корейского вендора соблюдения баланса из-за его давнего партнёрства с Google.