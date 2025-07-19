Приложения
Опубликовано 19 июля 2025, 03:45
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OpenAI представила нового агента ChatGPT для выполнения сложных задач

Функция доступна подписчикам Pro, Plus и Team
OpenAI запустила нового агента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для ChatGPT, способного самостоятельно выполнять более сложные действия, чем обычный чат-бот.
OpenAI представила нового агента ChatGPT для выполнения сложных задач

© Ferra.ru

Новый агент представляет собой развитие предыдущих функций, включая возможность взаимодействия с веб-сайтами и проведения многошаговых исследований. Он может, к примеру, заказать одежду на свадьбу, учитывая дресс-код и прогноз погоды.

Система использует виртуальный компьютер с доступом к разнообразным инструментам, включая подключение сторонних приложений — таких как Gmail или GitHub — для поиска информации, соответствующей запросу пользователя.

OpenAI не единственная компания, работающая над подобными решениями. Крупные игроки индустрии, включая Microsoft, Oracle и Salesforce, активно инвестируют в разработку ИИ-агентов, чтобы повысить эффективность работы и снизить издержки в бизнесе.

Функция доступна пользователям тарифов Pro, Plus и Team.