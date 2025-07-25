OpenAI представит GPT-5 в августе

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, GPT-5 объединит несколько технологических направлений компании, включая логические возможности линейки моделей o3. Это позволит сократить число разных моделей и сделать использование ИИ более понятным для пользователей. Основная версия GPT-5, а также облегчённая mini-версия будут доступны как в ChatGPT, так и через API. Nano-вариант модели предполагается распространять только через API.

Появление GPT-5 вызвало интерес ещё до официального анонса. Пользователи начали замечать её работу в тестовом режиме, а Альтман поделился впечатлениями от её способностей в подкасте. Он отметил, что модель быстро справилась с вопросом, на который сам не смог дать ответ, и назвал это переломным моментом.