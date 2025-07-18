OpenAI разработает систему оплаты прямо внутри ChatGPT

Разработка всё ещё находится на ранней стадии, однако OpenAI уже обсуждает с партнёрами, включая Shopify, условия будущего сотрудничества. Первые версии системы уже демонстрируются отдельным брендам. Если проект будет реализован, продавцы, использующие эту функцию, будут платить OpenAI комиссию с каждой покупки.

Ранее OpenAI начала показывать в ChatGPT рекомендованные товары с переходами на сайты продавцов. Теперь же планируется внедрить полноценную платёжную систему, чтобы пользователь мог завершить покупку, не покидая чат.

Такой шаг позволит компании открыть для себя новый источник дохода помимо платных подписок. ChatGPT привлекает большое количество пользователей, и интеграция коммерческих функций может существенно расширить финансовые возможности OpenAI.