OpenAI решила бросить вызов Google на рынке браузеров

Опубликовано 24 ноября 2024, 17:151 мин.
OpenAI решила бросить вызов Google на рынке браузеровОднако до этого далеко
Компания OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, заявила о переговорах с несколькими потенциальными подрядчиками для разработки собственного браузера. Разработчик ИИ намерен конкурировать с поисковым гигантом Google по части браузеров.
В качестве партнёров рассматриваются разработчики сайтов и приложений, такие как Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline. Кроме алгоритмов ИИ, OpenAI может встроить в браузер поисковые функции для сайтов, связанных с путешествиями, едой, недвижимостью и розничной торговлей.
Прототипы этих продуктов уже существуют, но пока OpenAI «не близка» к запуску собственного браузера.