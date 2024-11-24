OpenAI решила бросить вызов Google на рынке браузеров

В качестве партнёров рассматриваются разработчики сайтов и приложений, такие как Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline. Кроме алгоритмов ИИ, OpenAI может встроить в браузер поисковые функции для сайтов, связанных с путешествиями, едой, недвижимостью и розничной торговлей.

Прототипы этих продуктов уже существуют, но пока OpenAI «не близка» к запуску собственного браузера.