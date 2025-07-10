OpenAI создаст собственный браузера с ИИ для конкуренции с Google Chrome

Разработка встроена в более широкую стратегию OpenAI по интеграции ИИ-сервисов в повседневную жизнь пользователей, как в личной, так и в профессиональной сфере. Браузер будет совмещен с функциональностью, аналогичной ChatGPT, позволяя пользователям не переходить на сторонние сайты, а получать ответы и выполнять задачи напрямую в интерфейсе чата.

Если браузер будет востребован хотя бы частью 500 миллионов еженедельных пользователей ChatGPT, это может повлиять на рекламную модель Alphabet. Chrome, как один из ключевых продуктов Google, играет важную роль в сборе пользовательских данных, которые затем используются для таргетированной рекламы. Потеря части аудитории может сказаться на доходах от этого направления, которое составляет большую часть выручки компании.

Ожидается, что браузер OpenAI даст ИИ-агентам возможность выполнять действия от имени пользователя прямо в интерфейсе сайтов — например, бронировать столики, заполнять формы или оформлять покупки. Это позволит глубже интегрировать ИИ в повседневные цифровые процессы.