OpenAI выходит на новый рынок: ChatGPT внедрят в приложения Сингапура

Grab намерена добавить в свой продукт возможности использования текстовых и голосовых функций ChatGPT, чтобы сделать своё суперприложение, которое также включает доставку еды и финансовые услуги, более удобным для навигации, особенно для удобства пользователей с ослабленным зрением и пожилых людей.

К тому же Grab планирует улучшить и свой картографический сервис GrabMaps путём использования технологии распознавания изображений OpenAI для получения более качественных данных и ускоренного обновления карт. Это возможно, в том числе благодаря обратной связи с водителями-партнёрами сервиса, которые сообщают об изменении дорожной ситуации в режиме реального времени, что включает постоянное обновление изображений, полученных с камер, прикреплённых к шлемам.