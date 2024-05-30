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Приложения
Опубликовано 30 мая 2024, 19:30
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OpenAI выходит на новый рынок: ChatGPT внедрят в приложения Сингапура

Для улучшения социального приложения
Сингапурская компания Grab Holdings, владеющая общественным суперприложением, сообщила о старте сотрудничества с компанией OpenAI в сфере интеграции генеративного ИИ в свои сервисы.
OpenAI выходит на новый рынок: ChatGPT внедрят в приложения Сингапура
© Chainwit, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Grab намерена добавить в свой продукт возможности использования текстовых и голосовых функций ChatGPT, чтобы сделать своё суперприложение, которое также включает доставку еды и финансовые услуги, более удобным для навигации, особенно для удобства пользователей с ослабленным зрением и пожилых людей.

К тому же Grab планирует улучшить и свой картографический сервис GrabMaps путём использования технологии распознавания изображений OpenAI для получения более качественных данных и ускоренного обновления карт. Это возможно, в том числе благодаря обратной связи с водителями-партнёрами сервиса, которые сообщают об изменении дорожной ситуации в режиме реального времени, что включает постоянное обновление изображений, полученных с камер, прикреплённых к шлемам.