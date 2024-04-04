Opera One стал первым браузером со встроенным ИИ сразу от нескольких компаний

Разработчики могут работать с языковыми моделями разных семейств, среди которых ИИ таких компаний, как Gemma от Google, Mixtral от Mistral AI, Vicuna и многие другие. При этом данные при использовании локальных моделей не отправляются на серверы компаний.

Для работы нового функционала необходимо обновить браузер до последней версии и запустить из боковой панели Opera нативный чат-бот Aria. Потом, чтобы скачать ПО, следует перейти из выпадающего меню в настройки и выбрать там интересующую LLM. После загрузки в браузере можно будет запустить новый чат-бот.

Для работы с ИИ пользователь должен учитывать, что в хранилище должно быть не менее 2-10 ГБ сводного пространства. При этом скорость выдачи может быть весьма медленной, потому что эти характеристики напрямую зависят от возможностей пользовательского устройства.