Приложения
Сегодня в 09:02
Opera перезапустила браузер для iOS, добавив в него криптокошелёк
Обновление будет распространяться «волнами»
Opera Software выпустила перезапущенную версию своего мобильного браузера для iOS. Приложение, ранее называвшееся Opera Touch, стало просто Opera. Помимо изменений, лежащих «на поверхности», есть и те, что скрыты внутри.
Так, например, внизу окна на панели расположены новые значки и специальная кнопка для выполнения быстрых действий. При этом дизайн приложения, как подметили в блоге Opera, лишился теней. Также компания переработала шрифты и цветовую палитру браузера.
Одним из самых интересных нововведений новинки является появление встроенного криптокошелька Ethereum, а также Apple Continuity — инструмента для быстрого переключения с мобильного браузера на компьютерную.
Новую Opera можно скачать уже сейчас в App Store абсолютно бесплатно. При этом обновление будет распространяться «волнами».