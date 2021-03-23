Opera перезапустила браузер для iOS, добавив в него криптокошелёк

Одним из самых интересных нововведений новинки является появление встроенного криптокошелька Ethereum, а также Apple Continuity — инструмента для быстрого переключения с мобильного браузера на компьютерную.

Новую Opera можно скачать уже сейчас в App Store абсолютно бесплатно. При этом обновление будет распространяться «волнами».