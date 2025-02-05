Opera представила браузер Opera Air для улучшения психологического самочувствия

Чтобы реализовать «идеи осознанности», предлагаемые разработчиками, в браузере на боковой панели можно включить раздел Take a break для перерыва на 3-15 минут, быстрый доступ к мессенджерам, чат-боту ChatGPT и собственному боту Aria от Opera, настроить доступ к закладкам и другому. Пользователю доступна расслабляющая или энергичная музыка, можно активировать дыхательные упражнения, для разминки шеи, а также медитацию или «полное сканирование тела». Также можно включить камеру, чтобы во время разминки следить за качеством выполнения упражнений.

Для разминки можно включить музыку или выбрать виртуального диктора с мужским или женским голосом. Пока в браузере доступно поддержка только английского языка, но разработчики обещают расширить языковую базу.