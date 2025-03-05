Opera представила ИИ-агента, который будет выполнять неинтересную рутину в интернете за пользователя

В отличие от привычных голосовых помощников, этот инструмент самостоятельно анализирует сайты, сравнивает товары и даже планирует поездки.

Opera называет эту технологию «агентным серфингом» и считает ее «парадигмальным сдвигом» для браузеров.

В демонстрации Browser Operator получил запрос «Найди 12 пар белых носков Nike мужского размера 10». Агент самостоятельно нашел несколько вариантов в интернет-магазинах, провел сравнение и предложил лучший вариант.

При этом ИИ не совершает платежи — браузер останавливается на экране оформления покупки, оставляя финальное решение за пользователем.

Opera подчеркивает, что все вычисления выполняются локально, без передачи данных в облако.