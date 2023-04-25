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19:56, 25 апреля 2023
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Opera представила новый браузер One. Он заменит классическую версию приложения

Причём уже до конца текущего года

Разработчики легендарного браузера Opera продолжают улучшать своё творение для настольных и мобильных операционных систем, прислушиваясь к пожеланиям пользователей.

Недавно они добавили бесплатный VPN в версию для iPhone, а теперь представили совершенно новый браузер под названием Opera One.

Opera One — это полностью переработанный инструмент, который в будущем заменит классическую версию браузера компании. Благодаря модульному дизайну, пользователи получат больше свободного места для настройки под свои нужды.

Главной особенностью новинки является интегрированная панель с ботами ChatGPT и ChatSonic, которые облегчат взаимодействие с веб-ресурсами.

Opera представила новый браузер One. Он заменит классическую версию приложения
Opera

Помимо этого, Opera One внедрила алгоритмы автоматического управления вкладками.

Ожидается, что новый браузер станет новым флагманским приложением компании уже до конца 2023 года. В настоящее время оно находится на стадии альфа-тестирования. Разработчики активно работают над устранением возможных недостатков и доработкой функционала.

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