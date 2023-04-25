Opera представила новый браузер One. Он заменит классическую версию приложения

Недавно они добавили бесплатный VPN в версию для iPhone, а теперь представили совершенно новый браузер под названием Opera One.

Opera One — это полностью переработанный инструмент, который в будущем заменит классическую версию браузера компании. Благодаря модульному дизайну, пользователи получат больше свободного места для настройки под свои нужды.

Главной особенностью новинки является интегрированная панель с ботами ChatGPT и ChatSonic, которые облегчат взаимодействие с веб-ресурсами.