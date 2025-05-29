Opera представила «умный» браузер с функциями работы в интернете вместо пользователя

Neon предлагает три основные функции: «Chat» для активного поиска информации по запросам и взаимодействия с сайтами, «Do» для таких задач, как бронирование билетов, заполнение форм и анкет, оплаты и т.д., «Make» для создания контента по текстовому описанию.

В настоящее время Neon находится на стадии тестирования и доступен для пользователей в списке ожидания, а в будущем вендор планирует ввести модель подписки. Opera не раскрывает цену и официальную дату запуска Neon.