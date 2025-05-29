Opera представила «умный» браузер с функциями работы в интернете вместо пользователя

Опубликовано 29 мая 2025, 07:301 мин.
Opera представила «умный» браузер с функциями работы в интернете вместо пользователяВ браузер встроена нейросеть
Компания Opera представила браузер Neon, который описан как персональный цифровой помощник, способный выполнять различные задачи от имени пользователя, даже когда браузер закрыт или компьютер выключен, благодаря облачным AI-агентам.
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Neon предлагает три основные функции: «Chat» для активного поиска информации по запросам и взаимодействия с сайтами, «Do» для таких задач, как бронирование билетов, заполнение форм и анкет, оплаты и т.д., «Make» для создания контента по текстовому описанию.
В настоящее время Neon находится на стадии тестирования и доступен для пользователей в списке ожидания, а в будущем вендор планирует ввести модель подписки. Opera не раскрывает цену и официальную дату запуска Neon.