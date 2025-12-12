Opera сделала общедоступным ИИ-браузер Neon, но лишь за $20/мес

До этого проект несколько месяцев тестировали избранные пользователи.

Neon встроен вокруг ИИ-помощника: он анализирует историю просмотров и контекст вкладок, может искать детали из видео, вспомнить прочитанную вчера статью, собирать подборки и даже выполнять повторяемые задачи через Cards.

Есть и полноценный исследовательский агент, который умеет готовить развёрнутые ответы по любой теме. Рабочие процессы организованы в Tasks — отдельные пространства, где чаты и вкладки объединены в один контекст.

Подписка дает доступ к топ-моделям — Gemini 3 Pro, GPT-5.1, Veo 3.1 и Nano Banana Pro, а также к закрытому Discord-сообществу разработчиков.

В компании подчеркивают, что Neon — продукт для тех, кто хочет самым первым пробовать новые ИИ-функции. При этом бесплатные инструменты остаются в других браузерах Opera, включая Opera One и Opera GX.