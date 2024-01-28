Opera выпустит свой браузер для iOS на базе ИИ

Объясняется это просто: послабления, о которых идёт речь, Apple реализует только для европейских пользователей, поскольку обязана это сделать в соотвествии с Законом о цифровых рынках (DMA), принятым Еврокомиссией.

Браузер будет работать на базе искусственного интеллекта, о функционале ничего не сообщается. Согласно заявлениям разработчиков Opera, браузер будет готов «в течение нескольких месяцев», что, вероятно, говорит о релизе в марте, как раз тогда и начнёт действовать DMA.

«Как ведущий европейский разработчик браузеров, мы приветствуем изменения, внесённые в DMA, направленные на развитие конкуренции и предоставление пользователям более разнообразного выбора браузеров на iOS. Мы намерены реализовать эту идею с помощью Opera One для iOS, ориентированной на искусственный интеллект. Кроме того, мы рады видеть подтверждение того, что Apple также внедрит экран выбора браузера для iOS, что упростит пользователям выбор любимого браузера по умолчанию на своих мобильных устройствах», — заявил Йорген Арнесен, исполнительный вице-президент по мобильным технологиям в Opera.