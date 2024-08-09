Операционная система HyperOS 2.0 научит смартфоны Xiaomi находить скрытые камеры

Функция может оказаться полезной для путешественников или людей, оказавшихся в незнакомых местах; кроме того, это защита от скрытых камер. Для сканирования нужно будет нажать на кнопку Start scanning, после чего ОС начнёт поиск камер, используя сигналы беспроводной сети. Для этого будут скачиваться окружающие пользователя Wi-Fi-сети.

Останется только дождаться завершения поиска. Предполагается, что если камеры будут найдены, система укажет их списком и уточнит геолокацию.