Оператор российских карт «МИР» рассказал о замедлении сервиса

Как сообщается, это происходит из-за резкого наплыва новых пользователей, которые начали срочно оформлять карты и добавлять к сервису. Это объясняется просто: на фоне ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard, а также прекращения работы Google Pay и Apple Pay, россияне вынуждены оформлять новые карты.

В связи с этим специалисты НСПЧ сообщили о возможном замедлении работы сервиса. Если пользователь столкнулся с этой ситуацией, ничего дополнительно делать не нужно, достаточно просто зайти в приложение позже.

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее», — сказано в сообщении.